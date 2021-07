Halle-Künsebeck

Versuchte Geldautomatensprengung in Künsebeck: Derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge haben drei bislang unbekannte Täter am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 4.10 Uhr beabsichtigt, den Geldautomaten der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße zu sprengen.