Zwei Einbrüche auf dem Kaukenberg in Paderborn: Täter fahren sich fest und flüchten zu Fuß – Polizei sucht Zeugen

Paderborn

Am Arnikaweg in Paderborn sind in der Nacht zu Dienstag gleich zwei Wohnungseinbrüche verübt worden: Beim Versuch, ein vor einem Haus geparktes Auto zu stehlen, kamen die Täter allerdings nicht weit.