Versuchter Raubüberfall: Paderborner Polizei fahndet nach drei Männern

Die Polizei ermittelt nach einem Überfall auf eine Frau (33) und sucht Zeugen. Sie fahndet nach drei Tatverdächtigen. Die Tat ereignete sich am Donnerstagvormittag an der Straße „Am Krebsbach“ in Schloß Neuhaus.

Es klingelte gegen 9.55 Uhr an der Haustür eines Mehrparteienhauses „Am Krebsbach“. Eine 33-jährige Frau betätigte den Türdrücker und wartete an ihrer Wohnungstür, wie die Polizei am Freitag berichtete. Ein Mann, der ein Paket unterm Arm trug, kam im Treppenhaus nach oben. Er wirkte wie ein Paketbote. Der Mann sprach die Frau an und stellte den Karton neben der Tür ab.

Plötzlich stieß er die Bewohnerin in ihre Wohnung. Die 33-Jährige stürzte und der Täter drückte sie an den Boden. Durch das Treppenhaus kamen zwei weitere Männer in die Wohnung gerannt. Von der Geräuschkulisse aufmerksam geworden, betrat ein weiterer Bewohner (37) den Wohnungsflur. Als die drei Täter den Mann sahen, ergriffen sie sofort die Flucht. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf, verlor sie aber aus den Augen. Ihre Flucht ging in Richtung Mastbruchstraße.

Die 33-jährige Frau blieb unverletzt. Es wurde nichts gestohlen. Bei dem Paket handelte es sich um einen Schuhkarton, der am Tatort zurückblieb. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Raubes.

Der erste Täter solle etwa 20 Jahre alt und um 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und eine FFP2-Maske. Seine Komplizen waren etwa gleich alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet.