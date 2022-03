Verteidiger plädiert auf Haftentlassung

Am Abend des 14. August wurde die Tankstelle in Preußisch Oldendorf überfallen. Der Täter flüchtete mit dem erbeuteten Geld aus der Kasse.

Beim zweiten Prozesstag am Donnerstag stand ein psychologisches Gutachten zur Spielsucht des Angeklagten im Mittelpunkt. Des weiteren hielten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Seit dem 14. Lebensjahr, in dem der Angeklagte bereits einen Tankstellenüberfall begangen haben soll, habe sich laut Gutachter die Spielsucht beim Angeklagten immer weiter verfestigt, bis diese den 22-Jährigen kurz vor den Taten in die Arbeitslosigkeit trieb und zum Wohnungsverlust führte. Laut Gutachter sei zu dem Zeitpunkt der Suchtdruck des Angeklagte so hoch gewesen, dass auch eine Tatbeeinflussung in Betracht gezogen werden müsse. Zu dieser Diagnose müsse sich der Gutachter jedoch durchringen, da diese nicht zweifelsfrei sei.