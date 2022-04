Verteilaktion macht 12.000 Kinder glücklich

„Dass daraus einmal so ein dickes Ding würde, hätte ich niemals gedacht. Es ist einfach überwältigend!“ – Thorsten Klahold ist sichtlich gerührt als er sieht, wie viele Menschen an diesem Wochenende zusammengekommen sind, um ihn bei der gigantischen Hilfsaktion „Bricks 4 the Kids“ zu unterstützen.

„Bricks 4 the Kids“: Von Paderborn aus liefern 200 Freiwillige aus der Klemmbaustein-Szene tausende Spielsets an Kinderheime aus

Was mit einem Aufruf in der Klemmbaustein-Szene begann hat eine Welle ungeahnter Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt. Höhepunkt der Aktion war die große Verteilaktion am Wochenenden. Auch Kai Lobbenmeier (40) aus Scharmede hilft beim Sortieren mit.

Aus dem ganzen Land reisten knapp 200 Freiwillige an, um die mehr als 10 Millionen Klemmbausteine für 157 Kinderheime und -Institutionen zu verpacken und persönlich auszuliefern. Neben Kinder in Heimen im ganzen Land, soll auch Kindern in Schulen und Kitas im Ahrtal, die von der Flutkatastrophe betroffen waren, mit den Spielsets eine Freude bereitet werden. Profitieren sollen auch vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchtete. Bei Klahold hatte sich die Flüchtlingskoordinierungsstelle in Frankfurt gemeldet, die allein 500 Pakete erhält.