Verwaltung bleibt vor Ort

Die FDP hatte beantragt, die Nebenstellen zu schließen. Als Begründung hatte die FDP angeführt, dass die Nebenstellen an der Von-Ketteler-Straße in Elsen sowie an der Bielefelder Straße in Schloß Neuhaus in schlechtem baulichen Zustand seien. Zudem sei die Stadtverwaltung durch den Umzug an den Hoppenhof ohnehin näher an die Stadtteile gerückt und dort bequem zu erreichen. Die Verwaltungsnebenstellen seien als Relikt aus der Kommunalreform „liebgewonnene Dinosaurier“, die sich die Stadt nicht mehr leisten könne und im Zuge der Digitalisierung auch nicht mehr leisten müsse. Das Gebäude in Elsen könne zudem genutzt werden, um die räumlichen Probleme an der benachbarten Dionysius-Grundschule abzumildern.

