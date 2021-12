„Verwaltung duldet illegalen Weiterbau“

Deutliche Kritik übt der BUND an der Stadt Bielefeld: Die Stadt lasse zu, dass der vom Verwaltungsgericht Minden verfügte Baustopp auf dem Gelände der SL Riding Ranch von Unternehmerin Barbara Hagedorn ignoriert werde. „Die Bauarbeiten laufen seitdem unvermindert weiter“, heißt es in der BUND-Stellungnahme.

SL Riding Ranch: Naturschützer schreiben an Bielefelder Oberbürgermeister

Wie mehrfach berichtet, baut Unternehmerin Barbara Hagedorn an der Brockhagener Straße auf etwa drei Hektar einen Reithof mit Pensionspferdebetrieb – genehmigt wurde die Maßnahme im Landschaftsschutzgebiet von der Stadt Bielefeld. Dagegen klagt der NRW-BUND und erwirkte am Montag einen Baustopp.

In einem Brief an OB Pit Clausen fordert der BUND, unverzüglich dafür Sorge zu tragen, dass geltendes Recht auf dieser Baustelle eingehalten wird. Dagegen sprach Bauherrin Hagedorn von „Sicherungsmaßnahmen“.

Laut BUND habe es sich aber nicht um eine Sicherung der Baustelle gehandelt. Mehrere Männer hätten am Dienstag die Wände des Pferdestalls hochgemauert und Mittwoch mit der Eindeckung des Bergehallen-Daches begonnen, kritisiert Adalbert Nie­meyer-Lüllwitz vom BUND-Landesvorstand.

Weder der Bau von Stallwänden noch die Eindeckung des Daches könnten als „notwendige Baustellen-Sicherungsmaßnahmen“ bewertet werden, meint Niemeyer-Lüllwitz. „Eine Baustelle z.B. „winterfest“ zu machen, ist damit ausdrücklich nicht gemeint.“ Dass ein illegaler, vom Gericht unterbundener Weiterbau von Seiten der Verwaltung geduldet werde, setze der Sache „die Krone auf“.