Verwaltung im E-Auto unterwegs

Bad Driburg

Am Montag bekam die Stadtverwaltung Bad Driburg zwei nagelneue Elektroautos geliefert. Die Opel-Corsa-E werden in Zukunft als Dienstfahrzeuge von Mitarbeitern der Stadtverwaltung genutzt. Geladen werden die Autos mit Ökostrom an einer eigens dafür errichteten Ladesäule.