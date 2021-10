Bad Lippspringe

In Bad Lippspringe ist für den heutigen Donnerstag ein Treffen der Verwaltung mit den örtlichen Schulleitungen geplant. In der Ratssitzung am Mittwoch, 3. November, soll dann über die Schulausbauplanung entschieden werden. Das gab Bürgermeister Ulrich Lange am Montagabend bekannt.

Von Uwe Hellberg