Verwaltung soll Alternativen prüfen

Am bisher letzten Tag des Testzentrums in Holsen Ende Juli: Anke und Gunnar Bülow nehmen ihr Testergebnis aus den Händen von Dennis Langeleh vom DRK Hüllhorst entgegen. Im Dorfgemeinschaftshaus Holsen ist derzeit auch das DRK selbst untergebracht.

Das Deutsche Rote Kreuz in Hüllhorst erfüllt viele wichtige Aufgaben in der Gemeinde – auf ehrenamtlicher Basis, mit Spendengeldern finanziert. Auch in der Pandemie hat es sich um schnelle und effiziente Hilfe verdient gemacht. Mit einem Corona-Testzentrum, das Ende Juli nur deswegen den Betrieb einstellen musste, da es nicht die vom Land geforderte Corona-Warn-App-Anbindung anbieten konnte. Engagiert und umtriebig wie die DRK-Ehrenamtlichen eben sind, prüft der Ortsverein derzeit die Voraussetzungen, den Betrieb des Testzentrums wiederaufzunehmen.