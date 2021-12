Verwirrung um den Sendetermin

Tatort „Tyrannenmord“ ist fertig und läuft im März: Dreharbeiten in Corvey, am Godelheimer See und im Internat am Solling

Wotan Wilke Möhring (links) und Arash Marandi in „Tyrannenmord“: Der Krimi wird am Sonntag, 20. März, in der ARD gezeigt. Top-Star Wilke Möhring stammt aus Detmold und wohnte während der mehrwöchigen Dreharbeiten in Fürstenberg.

Der neue Wotan Wilke Möhring-“Tatort“ entführt ein Millionenpublikums ins Weserbergland. Der im Herbst 2020 in Corvey, Höxter, Holzminden und am Godelheimer See gedrehte Krimi ist fertig und wurde bereits beim Oldenburger Filmfestival im Herbst mit guten Kritiken uraufgeführt. Laut der aktuellen Mitteilung der „Tatort“-Produktionsfirma Cinezentrum Berlin sollte der Krimi in der ARD am Sonntag, 16. Januar 2022, um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Auch „Drehorte“, wie das Freizeitgelände Ahlemeyer Höxter, informierten stolz alle Kunden über die Januar-TV-Aufführung. Doch dieser Termin stimmt nicht oder nicht mehr: Die ARD erklärte gegenüber dem WESTFALEN-BLATT gestern Abend, dass der „Tyrannenmord“ Sonntag, 20. März, gesendet werde, so die gültige Programmplanung. Am 16. Januar ist nun erst der Münster-Tatort an der Reihe.