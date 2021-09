Verwunderung über Vorzugsvariante

Bielefeld

Seit Jahrzehnten warten viele Sennestädter darauf, ans Stadtbahnnetz angeschlossen zu werden. Mit der Entscheidung, dass die Linie 1 auf der Elbeallee in Höhe des Grünzugs am Stadion oder an der Einmündung zum Senner Hellweg enden soll, rückt der Bau der Trasse näher. Trotzdem gab‘s aus der Politik reichlich Kritik.

Von Peter Bollig