Videos legen Schwachstellen offen

Altenbeken will für Starkregen bestmöglich gewappnet sein – Generalentwässerungsplan soll aktualisiert werden

Altenbeken

Als am 26. Juli plötzlich ein Starkregenfeld über Teile Altenbekens zog und innerhalb von 30 Minuten teils 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fiel, wurden einige Straßen überflutet und Gullideckel durch sprudelndes Wasser hochgedrückt. Anwohner der Eggegemeinde sahen sich in ihren Befürchtungen bestätigt: „Reicht der Hochwasserschutz in der Gemeinde aus?“

Von Sonja Möller