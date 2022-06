Viel Beifall für das Lichtenauer Königspaar

Die 51-jährige Königin, die als Hauswirtschafterin bei der AWO tätig ist, und der gleichaltrige Versicherungskaufmann ließen schnell den Funken auf die zahlreichen Besucher an den Straßenrändern in der festlich geschmückten Energiestadt Lichtenau überspringen. Sie ernteten mit ihrem Hofstaat viel Beifall.

Die Königin trug ein bezauberndes schulterfreies Kleid in altrosé mit einem Überrock aus elfenbeinfarbenen glitzernden Tüll mit Blumenapplikationen aus Spitze mit kurzer Schleppe. Die Hofdamen hatten sich passend dazu Kleider in altrosé mit Perlen- und Pailletten bestickten Tops ausgewählt. Zwei Damen trugen als Kontrast dazu lange Kleider in taubenblau.

Besonderheit ist in Lichtenau, dass das Königspaar und die Hofstaatpaare mit der Kutsche zur Schützenhalle gefahren werden. Dabei bringt Kutscher Ulrich Ewers den Hofstaat in mehreren Fahrten mit den Pferden „Bobby“ und „Samara“ sicher durch die Stadt.

Zum 20-köpfigen Hofstaat zählen neben dem Königspaar selbst: Silke und Werner Höfs, Peter Buschmeier und Silvia Finke, Carsten Bickmann und Christiane Meyer, Günther und Natalia Reinerth, Josef und Katja Berlage, Thomas und Nicole Freitag, Bernd Weber und Stefanie Schreiber-Werber, Heike Behler und Hans Wiegand, Panja Leifeld und Klaus Krüger. Es fehlten krankheitsbedingt Gerlindis Klocke-Auge und Matthias Auge sowie Hermann und Bettina Dickgreber. Der Spielmannszug Grundsteinheim, das Blasorchester und der Spielmannszug Lichtenau sowie der Musikverein Dörenhagen sorgten während des Umzugs für Stimmung. Die Tanz- und Showband „Live7en“ spielte bis in die frühen Morgenstunden.