Viel Beifall für den neuen Chef

Herford

Das erste Abonnementkonzert der Nordwestdeutschen Philharmonie in dieser Saison, die Rückkehr in einen vollbestuhlten Saal, die glückliche Tatsache, sich einigermaßen frei von irgendwelchen Kontaktbeschränkungen bewegen zu können und natürlich das erste Konzert des neuen Chefdirigenten im Schützenhof – am Freitagabend hatten alle Freunde der NWD gleich mehrfach Grund zum Feiern.

Von Udo Stephan Köhne