Viel Blaulicht, aber nichts ist passiert

Enger

Hinter einer verschlossenen Tür wird eine hilflose Person vermutet. Feuerwehr und Rettungsdienst leisten gemeinsam Hilfe. Einsätze wie dieser sind für die Retter an der Tagesordnung. Was in einem solchen Fall geschieht, konnten Besucher des Blaulichttags am Sonntagnachmittag auf dem Barmeierplatz beobachten.

Von Daniela Dembert