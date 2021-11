Viel Herzlichkeit, wenige Versprechen

Was der Paderborner Aktionskünstler Arnd Drossel auf seiner Reise zum Weltklimagipfel in Glasgow erlebt hat

Paderborn/Glasgow

Der Kilt ist typisch schottisch. Als er ihn geschenkt bekam, durfte sich Arnd Drossel wie ein halber Schotte fühlen. Nachdem der Paderborner Aktionskünstler mit Hilfe seiner Drahtkugel die Worte „My Promise Mother Earth“ (Mein Versprechen an Mutter Erde) in den Sand am Strand von Prestwick geschrieben hatte, wollten die Einheimischen wissen, wer der Fremde ist und was er tut. „Rolling Hamster“ nannten sie ihn.

Von Dietmar Kemper