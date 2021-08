Viel Kraft geht gleich am Anfang drauf

Sieben Mannschaften am Start: Highland-Games in Steinheim erweisen sich trotz Corona als Publikumsmagnet

Steinheim

Festes Schuhwerk, gute Handschuhe und den passenden Rhythmus, darauf kommt es an beim Tauziehen. Bei den Highland-Games in Steinheim mussten die Mannschaften eine der kraftraubendsten Disziplinen gleich am Anfang absolvieren.

Von Marius Thöne