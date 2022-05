Viel Kritik nach Tiki-Bar-Aus: Stadt nimmt Stellung

Kommunalbetriebe bieten kurzfristige Lösung an, Beach-Club-Chef winkt ab

Bünde

Nachdem das überraschende Aus der Bünder Beach-Club-Saison am Dienstagabend publik wurde, ließ ein Shitstorm auf Facebook und Co. nicht lange auf sich warten. Viele Bürger hatten sich auf den bereits für Freitag, 20. Mai, angekündigten Start der Tiki-Bar auf dem Rathausplatz gefreut. Nun machen sie der Stadt schwere Vorwürfe. Die Bünder Verwaltung äußert sich indes in einer Stellungnahme zu dem „Chaos unter Palmen.“

Von Daniel Salmon