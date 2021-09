Viel Lob der Aktiven für Veranstalter

Das Wetter hat mitgespielt, und die Verantwortlichen beim Reit- und Fahrverein Schlangen strahlten mit der Sonne um die Wette. Endlich konnte wider ein Turnier stattfinden, und so trafen sich zahlreiche Pferdesportler zum Dressur- und Springturnier in Schlangen.

Zweitägiges Turnier mit Dressur und Springen auf Anlage in Schlangen

Bei herrlichem Sommerwetter fand am Sonntag das Springen auf dem Platz des RuF Schlangen statt.

„Wir konnten sehr viele Zuschauer begrüßen“, sagt Pressesprecherin Sandra Hunke. „Es gab nur gutes Feedback von allen Reiter,n und unser Vorstand hat ganze Arbeit geleistet, denn in der Corona-Zeit ein Turnier zu organisieren, ist nicht einfach.“ Viele fleißige Helfer packten mit an.

Der Samstag stand im Zeichen der Dressur, am Sonntag stand das Springen an. Saskia Jäger vom Gastgeber aus Schlangen durfte sich über eine dritten Rang in der Dressur Kl. L* Tr. freuen.

Dressurreiterprüfung Kl. A: 1. Charlotte Slowik, Ramiro Prinz, RFV Paderborn-Haxtergrund 8.00; 2. Sarah Bartels, Florentino, Pferde SV Harsewinkel-Herzebrock-Clarholz, 7.80; 3. Klara Dierkes, Staccato, RV Warburger Land, 7.60.

Dressurprüfung Kl. L* Tr.: 1. Kirsten Kleinegrauthoff, Don Dabiano, ZRFV Schloß Holte, 7.80; 2. Julia Mersch, Flash Dance, ZRFV Blau-Weiß Ostenland, 7.50; 3. Saskia Jäger, Tapanahony, RFV Schlangen, 7.40.

Dresurreiterprüfung Kl. L*: 1. Johanna Bente, Fandigo, RFV Hubertus Eschenbruch, 7.60; 2. Julia Hartwig, Rush Hour, RFV Emmerthal, 7.50; 3. Sarah Bartels, Florentino, Pferde SV Harsewinkel-Herzebrock-Clarholz, 7.40.

Dressurprüfung Kl. L*: 1. Viktoria Kindsgrab, Smoby, ZRFV Schloß Holte, 7.80; 2. Julia Sophie Deumlich, Swing with me, RFV Cherusker, 7.60; 3. Julia Mersch, Flash Dance, ZRFV Blau-Weiß Ostenland, 7.40.

Dressurprüfung Kl. A: 1. Ronja Wendler, Everdale´s Cookie, Reit-Club Senne, 8.00; 2. Wiebke Burth, Faiquiri, RV Altenautal, 7.60; 3. Carlotta Schlingmann, Aluna, RFV Cherusker, 7.50.

Dressurprüfung Kl. M*: 1. Viktoria Kindsgrab, Smoby, ZRFV Schloß Holte, 7.60; 2. Verena Höwekenmeier, A Kind of Joy, SC Blau-Weiß Ostenland, 7.50; 3. Isdabelle Sielhorst, Desperate Housewife, RV Sundern-Spexard, 7.30.

Stilspring-WB mit erlaubter Zeit: 1. Maya Krösche, Copilot, RFV Paderborn, 7.70; 2. Ronja Wendler, Everdale´s Cookie, Reit-Club Senne, 7.10; 3. Anna Maria Mikus, Charlotte, Senne RFV Bad Lippspringe, 0.00.

Stilspringprüfung Kl. A: 1. Kim Masloch, Rayla de Nero, RFV Hubertus Eschenbruch, 8.40; 2. Henrik Pellengahr, Quinola, RV Nethegau Brakel, 8.30; 3. Ida Hornemann, Carlotta Lola, RFV Steinheim, 8.00.

Springprüfung Kl. A: 1. Gianna Schütze, Grivarda Apachy King, RFV Steinheim, 0/52.13; 2. Jan-Niklas Räfle, Barcelona, RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft, 0/52.43; 3. Neele Schlichte, Al Ashar ox, RFV Hubertus Eschenbruch, 0/52.56.

Führzügel-WB: 1. Carla Droste, Flöckchen, RFV Schwaney, 8.00; 2. Keela Stelte, Kornblume, RFV Schlangen, 8.00; 3. Anna Solle, Mr. Ed, RFV Schlangen, 7.80.

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Sarah Deumer, Can´t Stop, RFV Cherusker, 8.40; 2. William-Alexander Bohle, Uxley D‘Haryns, Pferde SV Steinhagen-Brockhagen, 8.30; 3. Emma Benken, Granate, RSV Eggeland Alhausen, 8.20.

Punktespringprüfung Kl. L: 1. Kilian Kammertöns, Pühler, ZRFV Schloß Holte, 65/57.51; 2. Luise Scheffler, Kornblume, RFV Delbrücker Land Westenholz, 65/59.01; 3. Marie-Christin Kampmeier, Clara, RV Lippische Rose Oerlinghausen-Währentrup, 65/59.16.