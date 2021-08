Viel los im Impfmobil

Ute Winkler (links) holte sich am Freitag in Stukenbrock im Impfmobil des Kreises Gütersloh ihre zweite Corona-Schutzimpfung ab. Rechts Stephanie Paulfeuerborn von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), in der Mitte Tina Heitmann von der Mühlen-Apotheke in Steinhagen.

Foto: Dirk Heidemann