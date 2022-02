Viel mehr als Medizin und Pflege

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter (AKHD) ist mit Bücheraktionen in mehreren Buchhandlungen und Bibliotheken im Kreis Höxter und in Holzminden rund um den Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar in der Öffentlichkeit präsent.

Aktionen in Buchhandlungen und Büchereien zum Tag der Kinderhospizarbeit im Kreis Höxter und in Holzminden

Aktuell begleiten 52 Ehrenamtliche in 30 Familien lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Kreisen Paderborn und Höxter. Auf seine Arbeit macht der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter (AKHD) jetzt im Rahmen des Tages der Kinderhospizarbeit aufmerksam.

„Wir haben gesehen, dass es für Kinder eine große Bereicherung ist, wenn sie schwierige Themen in kindgerechten, farbig illustrierten Geschichten vorgelesen bekommen“, so Kathrin Abrokat, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit beim AKHD „Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten ja nicht nur die erkrankten Kinder, sondern auch die Geschwister, wenn die Eltern dies wünschen.“

Aus dieser Erfahrung heraus haben engagierte Ehrenamtliche Kontakt zu Buchhandlungen und Bibliotheken aufgenommen, mit der Bitte, Bücher zu den Themen „Kinderhospizarbeit, Sterben, Tod, Trauer, Erinnerungen bewahren“ zu präsentieren. Und sie sind durchweg auf positive Resonanz gestoßen. Die Buchhandlungen boten an, die Aktion vom 5. bis 12. Februar auszuweiten, haben Büchertische und Schaufenster gestaltet mit entsprechender Literatur.

„Es ist ein großes Interesse am Thema spürbar. Die positive Zusammenarbeit mit den Buchhandlungen und Bibliotheken zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Maria Albroscheit. Sie ist als Ansprechpartnerin für die Trauergruppe bekannt und aktiv.

Betroffene erreichen

In einigen Buchhandlungen werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter am 10. Februar zu Gesprächen vor Ort sein, um betroffene Familien zu erreichen und Interessierten die Arbeit im Kinderhospizdienst nahe zu bringen. Sollten sich Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern melden, können weitere Gespräche mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen vereinbart werden. Dort erhalten die Eltern die Möglichkeit, ihre persönlichen Bedürfnisse zur Begleitung des Kindes/der Kinder zu äußern.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter vermittelt den Familien qualifizierte ehrenamtliche Kinderhospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die für praktische Unterstützung der erkrankten Kinder und ihrer Geschwister im Alltag und für Gespräche zur Verfügung stehen, oft über Jahre hinweg. Das Angebot ist für die Familien kostenfrei.

52 Ehrenamtliche in 30 Familien

Aktuell begleiten 52 Ehrenamtliche in 30 Familien lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Kreisen Paderborn und Höxter. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.akhd-paderborn-hoexter.de

Am 10. Februar ist der Tag der Kinderhospizarbeit. An diesem Tag weist der Deutsche Kinderhospizverein bundesweit auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hin, die lebensverkürzend erkrankt sind, aber auch auf die Situation ihrer Eltern und Geschwister. Denn mit Diagnosestellung einer lebensverkürzenden Erkrankung ändert sich die Lebenssituation für alle.

In der Kinderhospizarbeit geht es um mehr als Medizin und Pflege: „Hier geht es auch vor allem darum, in der verkürzten Lebenszeit Augenblicke der Freude zu schaffen, Kinderwünsche zu erfüllen, und die Selbstbestimmung für die betroffenen Familien zu ermöglichen. Den schwerkranken Kindern und ihren Familien muss es ermöglicht werden, auch die Krankheits- und Sterbezeit als eine Zeit voller Leben und Freude zu erfahren“, sagt Maria Loheide aus dem Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland anlässlich des bundesweiten Tages der Kinderhospizarbeit.

Die Aktionen des Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter am 10. Februar haben das Ziel, die Inhalte der Kinder- und Jugendhospizarbeit und ihre Angebote bekannter zu machen, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, finanzielle Unterstützer zu finden sowie das Thema „Tod und Sterben von jungen Menschen“ zu enttabuisieren. Eine besondere Zusammenarbeit ergab sich mit Filmtheatern der Region. Das Filmtheater Pollux by Cineplex in Paderborn sowie das Kino in Bad Driburg werden in den kommenden zwei Wochen einen Trailer des Deutschen Kinderhospizvereines im Vorprogramm spielen.

Bücheraktionen

Diese Buchhandlungen und Bibliotheken beteiligen sich an der Aktion im Kreis Höxter und in Holzminden:

Klosterladen in der Benediktinerinnenabtei Herstelle

Buchhandlung Lesbar, Beverungen

Buchhandlung Papierus Holzminden

Stadtbücherei Holzminden

Buchhandlung Schröder, Brakel

Buchhandlung Saabel, Bad Driburg

Buchhandlung Podszun, Warburg

Buchhandlung Brandt, Höxter

Buchhandlung Wedegärtner, Steinheim