Viel mehr als nur Entwicklungshilfe

Hövelhof

Fließendes Wasser in jedem Haus ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Nicht so im Senegal, in einem der ärmsten und trockensten Länder dieser Erde. Die Not dort ein wenig zu lindern, hat sich der Verein Wasser für Labgar zum Ziel gesetzt. Zehn Jahre nach seiner Gründung hat sich in der etwa 14.000 Menschen zählenden Region Einiges zum Guten gewandelt, weil der Verein um die Vorsitzende Dorothea Martl aus Hövelhof noch viel mehr in den Senegal gebracht hat als eine funktionierende Wasserversorgung.

Von Per Lütje