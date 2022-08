Viel Musik, Ausstellungen und eine Lesung

Nach dem Besuch des Böckstiegel-Museums in Werther am Donnerstag (wir berichteten) bietet der Kulturkreis Schloß Holte-Stukenbrock im zweiten Halbjahr sieben weitere Veranstaltungen an. Hier ein Überblick.

Die „Sofia Solists“ spielen am Montag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), in der Evangelischen Friedenskirche Stukenbrock mit Christoph Soldan Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart.

Donnerstag, 25. August: Fahrt zum Stennerforum in Bielefeld. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Holter Bahnhof, es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gustav Vriesen (1912 - 1960) war der Stadt Bielefeld sehr verbunden. Von 1954 bis zu seinem frühen Tod leitete er das Städtische Kunsthaus, den Vorläufer der heutigen Kunsthalle Bielefeld. Dort entdeckte er vor allem den früh verstorbenen Expressionisten Hermann Stenner wieder, den das Kunstforum zum Namensgeber des 2019 eröffneten Ausstellungshauses wählte.

Samstag, 27. August, 19 Uhr: „Encuentros & Guests“ im Kulturforum am Altenkamp. Klassik, Gipsy, Jazz und Lateinamerikanische Musik mit Startrompeter Mayquel Gonzales sowie Osvaldo Hernandez (Gitarre, Bass), Daniel Le-Van-Vo (Gitarre, Bass), Osiris Strauß-Peréz (Gesang, Percussion) und Marcus Maria Köster (Cajon, Bongos, Percussion).

Sonntag, 11. September, 19 Uhr im Kulturforum am Altenkamp: Jan Luley Piano solo. New-Orleans-Groove mit swingendem Jazz und kreolisch-karibischer Klaviermusik. „Jan Luley ist ein jazzmusikalischer Alleskönner. Da wollen die Ideen nur so aus seinen Fingern, werden die abenteuerlichsten Rhythmen aus dem alten New-Orleans-Jazz aufeinandergetürmt, die blue Notes immer an die rechte Stelle platziert.“ (Zitat FAZ)

Sonntag, 18. September, 11 Uhr: Ausstellungseröffnung „Zur Geschichte der Tenges in Schloß Holte“ (1822 - 2022) im Kulturforum am Altenkamp. Bereits 1818 verhandelte Friedrich Ludwig Tenge, seit 1814 Rittergutsbesitzer in Niederbarkhausen, mit dem amtierenden Fürsten Aloys über den Erwerb der Grafschaft Rietberg. 1822 erfolgte schließlich der Verkauf des gräflichen Grundbesitzes und damit auch der Rechte auf die Bauernabgaben. Diesen 200. Jahrestag nimmt die Archivgruppe zum Anlass, das Ende der Grafschaft Rietberg und Beginn der Tenges in Schloß Holte zu dokumentieren.

Montag, 3. Oktober, 16 Uhr: „Mozartiana“ in der Friedenskirche Stukenbrock. Christoph Soldan (Klavier) und die „Sofia Solists“ spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Klavierkonzert KV 415, Eine kleine Nachtmusik KV 525, Klavierkonzert KV 449). Die Sofia Solists gründeten sich aus Musikern des Opernhausorchesters Sofia und gastieren seitdem in ganz Europa. Pianist Christoph Soldan besticht nicht nur durch seine meisterhafte Mozart-Interpretation, sondern erklärt den Zuhörern die Werke, die er spielt.

Dienstag, 8. November, 19 Uhr: Autorenlesung Katharina Adler („Iglhaut“) im Kulturforum am Altenkamp. Katharina Adlers Iglhaut ist eine Heldin nach Art alter Götter. Aus dem Holz für verlässliche Beziehungen ist sie nicht gemacht, weder in der Liebe noch im Geschäft. Auch ihre Laune: so wandelbar wie das Wetter. Dabei will sie eigentlich nur ihre Ruhe. Ruhe für sich, die Hündin und ihre Arbeit. Doch dann steht da plötzlich eine alte, komplizierte Liebe, drängen immer mehr Anwohner und ihre Geschichten – cholerisch, komisch, ungebeten – in diesen zutiefst menschlichen Roman. Einen Roman, der das Leben feiert, ohne die Augen zu verschließen vor dem, was ist.

Samstag, 19. November, 18 Uhr (Versöhnungskirche Schloß Holte) und Sonntag, 20. November, 18 Uhr (im Kulturforum am Altenkamp): „Taquináy“. Die Formation Taquináy wurde 2011 von Osvaldo Hernández und Juan-Baustista Sáenz gegründet und konzertiert regelmäßig in der Region. Neben den bereits bekannten Ensemble-Mitglieder Osvaldo Hernández (klassische Gitarre/Kuba), Daniel Le van Vo (Jazz-Gitarre/Frankreich), Marcus Maria Köster (Percussion/Deutschland), Fritz Krisse (Kontrabass/Deutschland) und Juan-Bautista Sáenz (Piano/Argentinien) tritt an diesen Abenden als Gast-Solistin die Tango-Pianistin Candela Jurárez aus Buenos Aires auf. Es erklingt Argentinischer Tango sowie die typisch „gut gelaunten“ und traditionellen Stücke. Neue, eigene Kompositionen und Arrangements werden auch dieses Mal zu hören sein.