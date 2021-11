Viel Natur und nette Menschen

Die Ideen und die Gestaltung dieser neuen Broschüre, welche in Themen unterteilt wurde, stammen von der Agentur G-Design Gölzenleuchter. „Es geht um: Unser Zuhause, Sehenswertes, Erholung, Hautnah erleben, Weiterbildung, Alltag und Zukunft“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Die Broschüre soll den Tourismus anregen und den Ort bekannter machen.

Von der ersten Idee bis zur Umsetzung mit Texten und passenden Fotos wurden fast zwei Jahre benötigt. In dieser Zeit wurde auch ein neues Logo für den Verein entwickelt. Die grüne Raute stellt den Ort mit der durchlaufenden Diemel dar, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Broschüre hat eine erste Auflage von 5000 Stück und liegt in vielen öffentlichen Gebäuden aus oder kann per E-Mail an info@scherfede.de kostenlos bestellt werden. Ebenso ist die Broschüre in Deutsch, Plattdeutsch und Englisch im Internet unter http://www.Scherfede.de erhältlich. Andere Sprachen, und Dialekte seien noch geplant.

Der Vorstand bedankt sich bei den beteiligten Unternehmen aus dem Ort für die tolle Unterstützung. Ein Großteil wurde durch Fördergelder des Landes NRW finanziert, heißt es abschließend.