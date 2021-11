Viel Neues zum Paderborner Weihnachtsmarkt

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Paderborner im vergangenen Jahr auf den geliebten Budenzauber in der Weihnachtszeit verzichten. Ein Jahr später gibt es zwar die Impfung, aber auch die vierte Welle. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Vorsicht soll der Paderborner Weihnachtsmarkt fast wie gewohnt stattfinden.

An Wochenenden und abends gilt 3G-Regel – Pyramide als neues Wahrzeichen?

Am Dienstagmorgen haben die Aufbauarbeit begonnen – mit einer Premiere. Denn erstmals kommen die von der Stadt angemieteten neuen Hütten für die Kunsthandwerkerstände zum Einsatz. Sie sollen dem Weihnachtsmarkt ein einheitlicheres Erscheinungsbild geben. „Die bisherigen Buden waren schon deutlich in die Jahre gekommen. Das war schon lange ein großer Wunsch“, sagt Schausteller David Lüdtke. Die 23 dekorierten Häuschen aus Holz, die mit Glocken und Sternen verziert sind, sollen mit ihren Tannengirlanden und funkelnden Lichtern auch mindestens in den nächsten vier Jahren das Gesicht des Paderborner Weihnachtsmarktes prägen.