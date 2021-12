Viel Verkehr auf der Langen Wiese

Um den Sängerinnen trotz allem in der aktuellen Lage ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, hatte der Vorstand seine Sängerinnen zum Weihnachts-Drive-in eingeladen. So kam es, dass am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 18 bis 19 Uhr ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Straße „Lange Wiese“ zu beobachten war. Vor der Haustür einer Sängerin war alles weihnachtlich geschmückt. Es standen Engelchen, Weihnachtshelfer und der Chorleiter am Straßenrand und verteilten durch geöffnete Autofenster liebevoll verpackte Geschenke an die zahlreich vorfahrenden Sängerinnen.

Diese hatten sich ebenfalls gut auf die Weihnachts-Aktion vorbereitet und waren zum Teil mit Weihnachtspullovern und -mützen ausgestattet oder hatten ihre Autos mit Lichterketten geschmückt. Aus vielen Autoradios klangen Weihnachtslieder.

Das Geschenk beinhaltete einen Gutschein vom Gasthof „Zur Post“ verbunden mit der Hoffnung, diesen möglichst bald gemeinsam im neuen Jahr und unter besseren Bedingungen einlösen zu können. Dazu gab es Stumpenkerzen mit dem Aufdruck „... und über allem strahlte hell der Weihnachtsstern ...“, eine Textstelle aus einem gern von den Damen gesungenen Weihnachtslied. Es handelt sich dabei um den Klassiker „Mitten in der Nacht“ von Rolf Zuckowski. Die Gelegenheit wurde weiterhin genutzt, um für die Aktion „SHS hilft: Hochwasser-Spendenaktion für Stolberger Kitas“ zu sammeln.