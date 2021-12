Viel zu entdecken im Wimmelbild

Beate von Sobbe marschiert geradewegs mit ausgestrecktem Zeigefinger und Nachtwächterlampe in der Hand aufs Gradierwerk zu, Ehrenbrudermeister Rudolf Keuper richtet seinen Schützengruß an Brudermeister Conny Möller und Oberst Matthias Kemper, Heimatkünstler Theo Hüppmeier steht an seiner Staffelei, und mittendrin hockt Bürgermeister Ulrich Berger auf dem Rathausdach: Es gibt viel zu entdecken im Salzkottener Wimmelbild, das Illustrator und Karikaturist Peter Menne im Auftrag der Stadt zu deren 775. Geburtstag im nächsten Jahr gemalt hat. Nach etwa einem Jahr von der Idee bis zu Fertigstellung ist es nun in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt und für zehn Euro erhältlich.

Salzkotten feiert im nächsten Jahr 775. Geburtstag. Ein Geschenk hat die Stadt sich und ihren Bürgern bereits gemacht. In einer Auflage von 1000 Stück liegt das Wimmelbild von Peter Menne in einer Größe von 80 mal 60 Zentimetern jetzt vor. Wer nicht ganz „salzkottenfest“ ist, findet Erklärungen auf der Rückseite.

„Es ist wirklich toll geworden“, sagt Martin Herbst von der Volksbank, die das Geburtstagswimmelbild gemeinsam mit der Bürgerstiftung und dem Sälzerkollegium finanziell unterstützt hat. Das „Wir“ in Salzkotten, wofür auch seine genossenschaftliche Bank stehe, komme in dem Bild „richtig gut“ zum Ausdruck. „Peter Menne hat die vielen Facetten Salzkottens und den Gemeinschaftssinn auf phänomenale Weise zu Papier gebracht“, ist auch Bürgermeister Ulrich Berger begeistert. Nicht nur die Kernstadt, sondern jeder Ort sei irgendwo im Bild zu finden, seien es die Mantinghäuser Kanuten, das Katerland Upsprunge oder die Karnevalisten in Scharmede. Illustrator Peter Menne selbst empfindet das Gradierwerk und die Siedepfanne am Kütfelsen als das, was Salzkotten ausmache und von anderen Orte abgrenze. Deshalb und um nicht einen reinen Wimmelteppich zu komponieren, hat er diese Elemente besonders hervorgehoben.