Bad Wünnenberg/Fürstenberg

In Sachen Baumaßnahmen an Schulen hat die Stadt Bad Wünnenberg in den kommenden Monaten und Jahren einiges vor. Dabei, so stellte Bürgermeister Christian Carl jetzt im Schulausschuss in Aussicht, werde auch die Stadtkasse nicht vor den stark gestiegenen Kosten im Bausektor verschont bleiben.

Von Hanne Hagelgans