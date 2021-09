Viel Zustimmung für neue Ideen

Für das beliebte Restaurant Grill-Alex der Familie Yüksel gibt es jetzt modifizierte Pläne für den geplanten Ausbau. Nachdem es in der Politik bei Vorstellung der ersten Pläne noch größere Vorbehalte und Widerstände gab, sind die neuen Überlegungen deutlich zustimmender von allen Fraktionen in der Sitzung des Planungsausschusses besprochen worden.

Nach anfänglicher Kritik in der Politik an der Ausbauplanung für das Restaurant Grill-Alex wendet sich das Blatt

Stadtplaner Roger Loh hatte auf Bitten der Stadt an den Gesprächen mit der Gastronomen-Familie teilgenommen. Herausgekommen ist für einen Zwischenentwurf eine deutlich veränderte Gestaltung. Auf dieser Grundlage soll nun weiter geplant werden. So sollen die Säulen der Arkaden, die den großen Gebäudekomplex in der Ravensberger- und Bahnhofstraße umfassen, in dem ausgebauten Restaurant gestalterisch aufgenommen werden. Dieser gestalterische Punkt war insbesondere den Grünen wichtig. Die erwartet zudem einen gefälligen Übergang, damit Nutzer der Arkaden nicht am Ende vor eine Glaswand des Restaurants laufen müssen.