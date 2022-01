Viele beachten neue Maskenpflicht nicht

Etwa 80 Personen haben an einem abermaligen „Spaziergang“ durch Halle am Montagabend teilgenommen. Die neue Maskenpflicht bei Versammlungen im Freien wurde überwiegend nicht beachtet. Polizei und Ordnungsamt griffen bewusst nicht ein.

Die sogenannten „Spaziergänge“, bei denen sich Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen als auch einer Impfpflicht zusammenfinden, haben in Halle weiterhin einen größeren Zulauf. Am Montagabend zogen etwa 80 Personen durch die Innenstadt. Nachdem in der vergangenen Woche, ebenfalls am Montag, sich 140 Personen auf dem Rathaus-Vorplatz versammelt und mehrere Redner öffentlich ihre Kritik an Impfpflicht und Corona-Maßnahmen bei dieser ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration geäußert hatten, lief es gestern wieder anders.