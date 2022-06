Gewerbeflächenmisere in Bielefeld: Viele Förderer, aber kein freier Hektar

Im Bielefelder Rathaus sitzen ausnahmslos Wirtschaftsförderer, die den Unternehmen am liebsten so viel Gewerbefläche ausweisen würden, wie sie brauchen. Dennoch vermag die Stadt keinen einzigen Hektar anzubieten.

Dieser offenkundige Widerspruch führt im Hauptausschuss zu einem handfesten Disput unter den Wirtschaftsfreunden aller Fraktionen. SPD, Grüne und Linke begegnen der Misere mit einem Antrag, der die Handlungsempfehlungen von Baudezernent Gregor Moss aufgreift. Danach sollen begonnene Planverfahren an der Senner Straße abgeschlossen, an Bollstraße und Klosterteich intensiviert werden. Restriktionen an ungenutzten Reserveflächen sollen behoben und eine alle dazu wichtigen Dezernate übergreifende Projektgruppe gebildet werden. Falls die Inhaber privater Reserveflächen partout nicht verkaufsbereit sind, soll ihn die Ansiedlung von Firmen über das Planungsrecht entzogen werden.