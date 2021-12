Viele Fragezeichen zum Jahreswechsel

Bielefeld

Erneut sind Treffen größerer Menschengruppen am Boulevard, auf dem Siegfriedplatz, Jahnplatz, Kesselbrink oder an der Sparrenburg untersagt. Erneut wird es um Mitternacht kein Feuerwerk geben. Pandemiebedingt soll es in Bielefeld ein ruhiger Silvesterabend werden. Hoffentlich kommt es so, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Delker zum Jahreswechsel.

