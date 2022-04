Viele Gäste im Café International in Schlangen

Gerade eröffnet und sofort gut angenommen: Vergangenen Freitag öffnete das Café International nach längerer coronabedingter Pause wieder seine Türen in den Räumen der katholischen Kirchengemeinde.

Das Vorbereitungsteam konnte circa 40 Gäste begrüßen, vorwiegend aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. Die Café-Türen werden ab sofort an jedem Freitag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr für alle Menschen in Schlangen wieder offenstehen.