Viele Generationen unter einem Dach

BGW investiert 12,9 Millionen in 58 Wohnungen im Quartier Rabenhof

Die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW) investiert in Bielefeld-Baumheide weitere 12,9 Millionen Euro. In die Sanierung von 246 Bestandswohnungen sind in den vergangenen Jahren bereits 7,9 Millionen Euro geflossen.