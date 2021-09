Viele Haltestellen mit altem Fahrplan

Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) will nun nachbessern

Paderborn

Wochen nach dem Fahrplanwechsel hängen im Kreis Paderborn in vielen Orten immer noch veraltete Fahrpläne. Mehrere Beschwerden darüber hatten die Redaktion des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES in den vergangenen Tagen erreicht. Auf Anfrage räumte der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) das Problem am Mittwoch ein.

Von Matthias Band