Viele Jüngere jetzt im Krankenhaus

Corona: Inzidenzen in Bielefeld weiterhin sehr hoch

Bielefeld

Menschen, die ungeimpft sind, machen mittlerweile das Gros der Covid-Patienten in den Bielefelder Krankenhäusern aus. In den vergangenen vier Wochen waren sieben der Corona-Patienten geimpft – alle zwischen 80 und 100 – und 36 ungeimpft. Und: „So viele junge Menschen wie jetzt waren in der zweiten und dritten Welle nicht mit Covid im Krankenhaus“, sagt Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger.

Von Sabine Schulze