Viele Kassen erhöhen Beitragssatz

Bundesweit hebt mindestens jede zweite Krankenkasse – darunter auch viele in OWL – zum Jahreswechsel den Beitragssatz an. Der setzt sich zusammen aus dem für alle geltenden Basissatz von 14,6 Prozent plus dem kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa