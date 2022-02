„Viele Leute rasen hier durch“

Michelle-Diane Gewald wünscht sich, dass an der Herforder Straße in Herringhausen geblitzt wird

Enger

Die Autos brausen im Feierabendverkehr nur so an der Verkehrsinsel mitten auf der Herforder Straße in Herringhausen vorbei. Sie kommen der Familie, die gerade die Straße überqueren will, so nah, dass die Mutter und ihre zwei Kinder den Windzug deutlich spüren. Alle zucken zusammen. Eigentlich gilt hier Tempo 50.

Von Kathrin Weege