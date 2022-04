„Viele Menschen entdecken den Glauben wieder“

Stolz zeigt Wolfgang Edler den Ostergarten, der derzeit auf dem Gelände der evangelischen Kirche in Eidinghausen zu besichtigen ist. Die einzelnen Stationen der Passionsgeschichte – der Pfarrer steht an der geöffneten, leeren Grabkammer, in der sich der Leichnam Jesu befunden hatte – lassen sich jederzeit in Eigenregie unabhängig von den Gottesdienstzeiten nachvollziehen.

Foto: Malte Samtenschnieder