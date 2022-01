Viele Pläne für die Stadthalle

Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht – Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung in Nieheim fallen

In seiner Sitzung hat sich der Ortsausschuss Nieheim unter anderem mit diesem Thema befasst. Als ein erstes Ergebnis soll eine Machbarkeitsstudie zur Modernisierung der Stadthalle und zur Umnutzung der benachbarten ehemaligen Grundschule in Auftrag gegeben werden. Die geschätzten Kosten von etwa 60.000 Euro können wahrscheinlich zu annähernd 100 Prozent aus Fördermitteln finanziert werden, stellt Nieheims Bauamtsleiter Florian Greger in Aussicht. Die Studie wird möglichst bald beauftragt (die Entscheidung soll in der Ratssitzung am 10. Februar fallen), Förderanträge müssten noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, bestätigte Bürgermeister Johannes Schlütz im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Im Ortsausschuss hatte Dr. Holger Pump-Uhlmann, der die Stadt Nieheim seit Jahren im Bereich Bauen und Planen berät, auf die Dringlichkeit des Handelns hingewiesen. „Wir brauchen eine Entscheidung“, sagte Pump-Uhlmann, denn die Absicht, sowohl Stadthalle, als auch ehemalige Grundschule und das umgebende Gelände der Lehmkuhle umzugestalten, war bereits 2018 im Rahmen des Isek-Prozesses (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) bekundet worden. Damals stand eine Investition von etwa 3,5 Millionen Euro im Raum, um die Stadthalle in eine Multifunktionshalle umzuwandeln sowie die Grundschule zur Nutzung als Wohngebäude, für Büroräume oder als Erweiterung des Kindergartens vorzubereiten. „Mit diesen geplanten Investitionen würden wir heute, auch angesichts stark gestiegener Preise, nicht mehr hinkommen“, stellte Dr. Holger Pump-Uhlmann dar. Gemeinsam mit der Verwaltung präsentierte er ein Konzept aus drei Varianten, mit Gesamtbaukosten zwischen drei und 6,5 Millionen Euro.

Bei einer Begehung des Dachbodens mit dem Bürgermeister wird klar: An dieser Stelle muss die Stadthalle auf jeden Fall energetisch saniert werden. Foto: Ralf Brakemeier

Bei einer Begehung der Stadthalle setzte sich Bürgermeister Johannes Schlütz für eine kleinere Lösung ein: „Natürlich müssen wir jetzt erst einmal die Studie in Auftrag geben und deren Ergebnis abwarten. Dennoch fehlt mir zur Zeit, selbst bei einer Förderung von 60 Prozent, die Fantasie, wie solche Summen aufzubringen sind.“ Ebenso wie unterschiedliche Stimmen aus dem Ortsausschuss bezweifelt Schlütz, dass eine weitere Sporthalle tatsächlich mehr Vereine und Sportangebote nach sich ziehen würde: „Für mich ist wichtig, dass die Halle von den Vereinen der Stadt genutzt werden kann und auch für private Feiern weiter zur Verfügung steht.“

Mit einigen großen Vereinen hat der Bürgermeister bereits das Gespräch gesucht. Von dieser Seite wurde ehrenamtliche Mitarbeit bereits signalisiert. Ausbesserungs- und Streicharbeiten könnten ehrenamtlich gestemmt werden, glaubt Schlütz. Zusammen mit der Erneuerung der Deckendämmung und einer eventuellen Sanierung des Daches könnte die Halle in ihrer bisherigen Funktion erhalten bleiben. Einig war man sich im Ortsausschuss Nieheim weitgehend darüber, dass der größte Teil des Flachdachbereichs (ehemaliges Bistro) abgerissen und an dessen Stelle Umkleide- und Sanitärräume für die Fußballer der Stadt errichtet werden müssen. „Die Situation in der ehemaligen Grundschule ist nicht nur für unsere Landesliga-Mannschaft peinlich. Weibliche Schiedsrichter weigern sich wegen der Zustände, unsere Heimspiele zu pfeifen“, berichtet der Bürgermeister.

Die Zeit drängt. Im ungünstigsten Fall würden Fördermöglichkeiten, wie sie durch den Isek-Prozess aufgezeigt wurden, verfallen. Auf der anderen Seite hoffen die Nieheimer, ihre Halle nach dem Abflauen der Corona-Pandemie bald möglichst wieder nutzen zu können.