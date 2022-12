Viele Privatversicherte zahlen mehr

Foto:

Warum ziehen die Verbraucher bei den extremen Honoraren nicht für sich selbst eine Grenze?

Javier Garcia: Viele machen das zum Glück. Sie informieren sich vorab und vergleichen, bevor Sie jemanden beauftragen. Bei den anderen liegt es oft sicherlich an Unwissenheit.



Was ist bei höheren Selbstbehalten zu berücksichtigen?

Garcia: Auszuschließen ist das sicherlich bei Angestellten, weil sich hier der Arbeitgeber zu 50 Prozent am Monatsbeitrag beteiligt, nicht jedoch am Selbstbehalt. Darüber hinaus muss man bei höheren Selbstbehalten berücksichtigen, dass sich dadurch ein späterer Umstieg in neuere Tarife mit geringeren Selbstbehalten schwierig gestalten kann oder sogar unmöglich wird. Gerade die Erhöhung des Selbstbehaltes im alten Tarif wird häufig von den Gesellschaften vorgeschlagen, ist aber selten zu empfehlen. Oft steigt der Beitrag nämlich weiter rasant, und auch der Selbstbehalt an sich kann höher werden. Auch steuerliche Aspekte gilt es beim höheren SB unter Umständen zu bedenken.



Wie hoch darf ein angemessenes Honorar beim Tarifwechsel sein?

Garcia: Alles über dem 7-fachen der monatlichen Ersparnis finde ich beim Honorar zu viel, ab dem 10-fachen fängt für mich die Abzocke an. So können in einigen Fällen mehrere 1000 Euro zusammenkommen.



Gibt es auch beitragsstabilere Versicherer?

Garcia: Da sind als erstes die Alte Oldenburger und die SDK zu nennen, aber ganz ohne Erhöhungen kann es auch bei denen nicht gehen. Bei der Generali und der AXA zum Beispiel haben auch schon sehr leistungsschwache Tarife mittlerweile extreme Beitragshöhen erreicht.



Gibt es auch Fälle bei denen auch noch der Wechsel des Versicherers Sinn ergeben kann?

Garcia: Tatsächlich – auch wenn es fast immer anders propagiert wird – kann auch ein Wechsel des Versicherers noch Sinn ergeben. Wenn man noch jung und zum Beispiel erst drei bis vier Jahre in einem sehr schlechten Tarif bei einem nicht zu empfehlenden Versicherer – es gibt große Unterschiede in Bezug auf Beitragsstabilität – versichert ist. Es gibt Fälle, bei denen Nachteile wie etwa der Verlust eines Teiles der Alterungsrückstellung kaum zum Tragen kommen oder so marginal sind, dass die langfristigen Vorteile bei weitem überwiegen. Das gilt aber natürlich in keinster Weise bei langfristig Versicherten. Da bleibt nur der Tarifwechsel.