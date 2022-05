„Viele Projekte voran gebracht“

In den vergangenen zwei Jahren konnte der Stemweder Ortsverband zahlreiche Eintritte in die Partei verbuchen. Dass die Stemweder Liberalen in der Kommunalpolitik fest verankert sind, zeigen die sechs Ratsmitglieder und weitere 14 Mitglieder, die in den Ausschüssen und Arbeitskreisen als Sachkundige Bürger tätig sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar