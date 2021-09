Viele Radunfälle landen vor Gericht

In diesem Jahr gab es in Paderborn bereits drei tödliche Unfälle, bei denen Radfahrer ums Leben kamen – wie hier in Sennelager. Im Gedenken an das Opfer haben Angehörige am Unfallort an der Bielefelder Straße/Sennelagerstraße Blumen niedergelegt.

Foto: Foto: Jörn Hannemann