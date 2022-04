Viele shoppen weiter mit Maske

Am ersten Werktag nach dem Wegfall der Tragepflicht im Handel herrscht Verunsicherung

Bielefeld/Paderborn

Zwei Jahre lang gehörten Mund-Nase-Bedeckungen in der Corona-Pandemie zum Alltag. Mit Beginn der neuen Woche müssen sie in den meisten Teilen Deutschlands zumindest beim Einkaufen nicht mehr getragen werden. Doch bei vielen Kundinnen und Kunden überwiegt noch die Vorsicht. Eine Mehrheit der Menschen trägt die Maske zunächst weiterhin in Geschäften, das zeigen auch Beobachtungen aus OWL von Montag.

Von Oliver Horst