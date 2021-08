Viele starke Frauen und ein Epos

„Eine mitreißende Frau“ ist für Bücherei-Leiterin Regina Schlüter-Ruff die Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer. Sie ist am 17. September mit dem Eine-Frau-Stück „Das wahre Leben ist doch anders“ in Spenge zu erleben.

Am Freitag, 17. September, kommt das Turmalin-Theater. „Das wahre Leben ist doch anders“ heißt das Eine-Frau-Stück, in dem Cornelia Gutermann-Bauer in der Doppelrolle zweier Streitender brilliert. „Diese Frau reißt einfach mit“, sagt Bücherei-Leiterin Regina Schlüter-Ruff über die Schauspielerin, die schon zweimal in Spenge zu Gast war. Karten sind ab sofort in der Bücherei erhältlich.