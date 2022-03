Viele Stars kommen zum Paderborner Kabarettfestival

Den Anfang macht am Mittwoch, 30. März, um 20 Uhr die A-capella-Gruppe basta mit „In Farbe.“ Inzwischen ist klar, dass das Konzert in Paderborn Teil der Abschiedstournee der Gruppe sein wird. Musikalisch-unterhaltsam wird es auch am 23. April, wenn Götz Alsmann mit Band und dem aktuellen Programm „L.I.E.B.E.“ auf der Bühne stehen wird. Als besondere Gäste werden die drei Zucchini Sistaz den Abend bereichern. Das Konzert von Bodo Wartke und seinem Musikkabarett am 24. April ist bereits ausverkauft.

Auftritte mehrerer starker Frauen im Festivalprogramm beweisen, dass Kabarett und gute Unterhaltung auch Frauensache sind. Am 22. April reist Lisa Eckhart erstmals nach Paderborn. Sie hat ihr Erfolgsprogramm „Die Vorteile des Lasters“ zu einer „ungenierten Sonderausgabe“ erweitert. Neu ins Programm aufgenommen wurde Daphne de Luxe am 7. Mai. Schon öfter brachte die Gastgeberin der ARD-Ladies-Night die Paderhalle zum Kochen. Am Muttertag werden Gerburg Jahnke und ihre Gästinnen nach Paderborn kommen. So heißt es am 8. Mai: „Frau Jahnke hat eingeladen“. Man darf sich freuen auf Rebecca Carrington, Dagmar Schönleber, Patrizia Moresco und Nessi Tausendschön.

Lisa Eckhart feiert ihre Paderborn-Premiere. Foto: Paula Winkler

Auch Analysen der aktuellen Situation, politische Satire und geschliffenes Wortkabarett dürfen beim Festival nicht fehlen Aus dem Süden reist das Halbsatz-Phänomen Rolf Miller für den 25. April an, Christoph Siebers Programm „Mensch bleiben“ gewann gerade in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal an Aktualität. Der Gastgeber der WDR-Mitternachtsspitzen spielt es am 26. April in der Paderhalle. Am 28. April hätte Sebastian Pufpaff nach Paderborn kommen sollen, aber aufgrund anderer Verpflichtungen musste er absagen. Dafür konnte aber Christian Ehring (extra3, heute show) für dieses Datum gewonnen werden, der sein Programm „Antikörper“ vorstellen wird.

Abdelkarim hat in der Zwischenzeit ein ganz neues Programm geschrieben, so dass er mit „Wir beruhigen uns“ am 29. April vor Ort sein wird. Zwei Klassiker des deutschen Kabaretts kommen mit Wilfried Schmickler am 1. Mai und Urban Priol am 5. Mai neu zum Programm dazu. Hagen Rether serviert am 6. Mai eher ein „assoziatives Spiel- und Mitdenkangebot“. Am 4. Mai kehrt Jochen Malmsheimer mit einem seiner besten Programme zurück nach Paderborn: „Halt mal, Schatz“.

Für die Veranstaltungen mit Storno (27. April) und Torsten Sträter am 2. und 3. Mai gibt es derzeit nur noch mit Glück ein paar Karten.

Den krönenden Festivalabschluss besorgt am 9. Mai die nächste Aufzeichnung des WDR5-Kabarettfestes mit den beiden Gastgebern Ingo Börchers und Matthias Brodowy. Als Gäste begrüßen sie Autor und Kabarettist Frank Goosen, Erwin Grosche und Wildes Holz.