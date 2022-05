Viele Vorzeigeprojekte entstanden

Kalletal

Der Film des ZDF aus der Serie „Plan b“ über die Aktionen des Heimatvereins Bavenhausen im Dorf stand auch in diesem Jahr am Anfang der Jahreshauptversammlung. Der zwei Jahre alte Film sei immer noch aktuell und zeige, was die Dorfgemeinschaft ausmache, so der Vorsitzende Mario Hecker.

Von Reiner Toppmöller