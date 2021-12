„Viele wissen gar nicht, wie schwierig es ist“

„Stop – Keine Einbahnstraße!“ Mit mehreren solcher großer Aufkleber auf seinen Schaufensterscheiben bringt Hermann Heidenreich unmissverständlich zum Ausdruck, was er von dem geplanten Verkehrsversuch in Werthers Innenstadt hält: gar nichts. Und mit dieser Meinung steht der Inhaber des gleichnamigen Elektro- und Haushaltswarengeschäfts längst nicht allein.

Mehrere Einzelhändler protestieren gegen den geplanten Einbahnstraßen-Versuch in Werthers Innenstadt

Wie mehrfach berichtet, hat die Politik kürzlich mit großer Mehrheit beschlossen, die Ravensberger Straße vom Frühjahr 2022 an auf etwa 100 Metern Länge zur Einbahnstraße zu machen. Zwischen Tiefenstraße/C.F.-Venghauss-Platz und der Einmündung Rosenstraße sollen Kraftfahrzeuge dann nur noch in Richtung Volksbank/Café Bossert fahren dürfen, Radfahrer sollen weiterhin in beiden Richtungen unterwegs sein dürfen. Mit der Einbahnregelung, ein Antrag der SPD, hofft die Politik, den Durchgangsverkehr von der Ravensberger Straße fernzuhalten.