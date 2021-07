Viele wollen endlich wieder feiern

2019 rocken die Lange ist das her: Ein volles Schützenfestzelt, wie hier in Höxter 2018, soll es bald wieder überall im Kreis geben.

Die Veranstalter im Kreis Höxter nehmen die neuen Regeln wohlwollend zur Kenntnis, wohl wissend, dass sie für sehr viele Festivitäten im Sommer zu spät kommen. Aber der Frühherbst ist ein Ziel: In Höxter plant die Schützengilde ihr großes Bataillons-Sommerfest nun am zweiten Septemberwochenende. Auch der Huxori-Markt in Höxter könnte zweitägig Ende September laufen. Freuen dürfen sich viele Oktoberfestfans. Elmar Meilenbrock aus Steinheim, einer der größten Eventveranstalter der Region, ist für den Herbst optimistisch. Schon ab Anfang September gehe es mit Festen los. „In Fürstenau planen wir eine Kölsche Nacht und ein Vereinsfest. Auch Schützenbälle kommen kreisweit im Herbst – und natürlich die beliebten Oktoberfeste.“ Für die Schützensaison komme die Neuregelung zu spät. Für ihn habe auch die Bundesregelung ab 1. September auch eine größere Bedeutung als die Landesregeln, die bei steigender Inzidenz sofort wieder „kassiert“ würden.

Ein großes Problem für alle Gastronomen sei der Mitarbeiterschwund. Viele Servicekräfte wollten wieder kommen, „ob das auch stattfinden, das kann ich nicht sagen“. Er sei weiter der Überzeugung, dass es Jahre dauere bis die Zelte wieder voll würden. Bei vielen Menschen gebe es durch die Corona-Pandemie grundsätzlich Zurückhaltung was Menschenmassen betreffe.

Auch im Altkreis Warburg sind viele Schützenfeste schon durch, so dass die neue Regelung der Landesregierung für die Vereine zu spät kommt. Für diejenigen, die noch feiern wollen, sind die neuen Freiheiten oft nicht kurzfristig umsetzbar – wie in Dössel, wo am Wochenende 17./18. Juli eine Art Ersatzfest gefeiert wird. „Wir können so kurzfristig nicht alles umorganisieren“, macht Geschäftsführer Thomas Störmer deutlich.

Der Schützenverein Germete hätte sein Schützenfest vom 24. bis 26. Juli. Das Ersatzprogramm stand schon weitgehend. Jetzt will sich der Vorstand am Montag treffen und neu beraten. „Ein normales Schützenfest kann es nicht geben. Aber womöglich deutlich mehr, als bislang geplant war“, heißt es aus dem Luftkurort.

Der Schützenverein Scherfede hatte sein reguläres Schützenfest Anfang August bereits abgesagt – allerdings ein Konzert mit Bewirtung geplant. Jetzt soll dort noch einmal deutlich nachgeschärft werden.

Für das nächste große Warburger Volksfest, das Kälkenfest im August, dürfte die Zeit ebenfalls nicht mehr reichen, zumal auch für die Bürgerspiele, dem Herzstück des Festes, nicht geprobt wurde. Die Warburger Oktoberwoche Anfang Oktober soll aber stattfinden, hatte Bürgermeister Tobias Scherf betont. Auf jeden Fall soll es eine Kirmes geben. Die Verträge mit den Schaustellern sind gemacht. Oktoberwochen-Manager Norbert Hoffmann hofft auch, dass noch mehr geht – beispielsweise ein Festzelt, in dem das Urtyp ausgeschenkt wird. Die Planungen sollen nun forciert werden.

„Zahlreiche Schützenbruderschaften und Schützenvereine im Nordkreis hatten bereits Alternativfeste geplant“, berichtet Stefan Rü-ther, Bezirksbundesmeister des Bezirksverbands Höxter im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Die neue Regelung und damit verbundene Lockerungen seien bereits vor Wochen für Ende August angekündigt worden. „Jetzt sind sie eher da. Wir Schützen haben uns darauf eingestellt. Jetzt wird für einige Feiern und Veranstaltungen aufgesattelt“, hebt Rüther hervor. Was kleiner geplant worden sei, das werde eben größer. Blaskapellen, Spielmannszüge würden nachbestellt. „Wir sind vorbereitet“, meinte Rüther zum WB.

Der Bezirksbundesmeister ist erleichtert, dass das Bezirksschützenfest am 3. Oktober in Lüchtringen (wir berichteten) stattfindet. Im Weserdorf steht das Zelt aufgrund des vorher stattfindenden Oktoberfestes bereits bereit. Die Lüchtringer richten auch das Bezirksschützenfest 2022 aus.

Am ersten August-Wochenende wird auch t der Annentag in Brakel veranstaltet, der dieses Jahr in stark abgespeckter Version laufen sollte. „Dass die neuen Corona-Bestimmungen so gelockert werden, damit hat niemand gerechnet. Wir haben ein Konzept in der Tasche, das muss aber erst noch besprochen werden. Morgen weiß ich mehr“, sagte Brakels Marktmeister Dirk Gönnewicht gestern.